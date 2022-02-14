Лавров: НАТО делает все, чтобы определять развитие ситуации в Европе

Усилия представителей НАТО направлены на то, чтобы альянс определял развитие ситуации в Европе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы наблюдаем, к сожалению, попытки наших НАТОвских коллег и ищущего свое место Евросоюза каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента", - сказал Лавров, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Глава российского МИД добавил, что согласно соглашениям, которые подписали страны, входящие в ОБСЕ, никто не может доминировать в Европе.