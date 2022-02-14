Мясников посоветовал привиться от пневмококка, чтобы защитить мозг от инфекций

Инфекции могут проникать не только в легкие и сосуды человека, но и в мозг. Такие бактерии, как пневмококк, менингококк и гемофильная палочка ежегодно уносят миллионы человеческих жизней во всем мире, рассказал в эфире телеканала "Россия-1" главный врач 71-й московской городской больницы Александр Мясников.

Главная защита от этих инфекций - вакцинация, подчеркнул врач. Прививка от пневмококка, по словам Мясникова, прежде всего важна для детей, а также тем, кому за 60 лет, пациентам с хроническими болезнями. Необходимо сделать такую прививку и тем людям, кому была удалена селезенка.

При этом Мясников подчеркнул, что многие взрослые могут быть носителями пневмококка и менингококка, не подозревая об этом. Возможно, у таких людей сильный иммунитет. Однако бактерии могут активизироваться, если человек попадает в неблагоприятные условия.