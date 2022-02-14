МИД Греции сообщил о гибели двух соотечественников от рук военных Украины

Представители ВС Украины убили двух этнических греков и ранили еще двоих в районе украинского села Гранитное, которое расположено на востоке страны. Об этом сообщили в МИД Греции.

"Мы глубоко скорбим в связи с гибелью двух этнических греков и тяжелым ранением еще двух человек в селе Гранитная, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным МИД, представители ВС Украины спровоцировали конфликт с греками "по незначительному поводу". Отмечается, что глава ведомства Никос Дендиас уже провел переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в ходе которого призвал Киев защищать греков, находящихся на территории Украины.

Ранее Афины призвали своих граждан покинуть Украину.