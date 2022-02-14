МИД РФ: США не сигнализируют о возобновлении консультаций по антитеррору

Заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов заявил журналистам, что Вашингтон не подает сигналов о возобновлении консультаций с российскими партнерами по антитеррористической проблематике.

"Пока они (консультации - прим. РГ) прекращены по инициативе американцев, и поэтому пока сигналов никаких нет о возобновлении", - отметил Сыромолотов.

Напомним, 15 сентября 2020 года США отказались от проведения встреч с Россией по вопросам антитерроризма. Россия же со своей стороны неоднократно подчеркивала, что диалог Москвы и Вашингтона по борьбе с терроризмом приносит обоюдную пользу.