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Рубрика: Экономика

Миллиарды на воздух

Эксперты РОСИЗОЛа выясняют, почему в домах холодно и рассказывают как получить утепление в рамках Национальной программы
Фото: Юлия Полищук Фото: Юлия Полищук
Фото: Юлия Полищук

Почем обогрев улицы?

4% составляет средний рост цен на отопление в России уже много лет подряд. В некоторых регионах, например, в Москве, рост составляет 6,5% или даже доходит до 6,9%.

В 2022 году оплата за отопление составляет уже минимум треть квитанции. А коммунальные службы получили право отключения за долги.

При этом более 60% этих денег чаще всего в прямом смысле слова улетает на воздух - тепло уходит через щели и трещины в стенах и обогревает воздух на улицах.

Это выяснили эксперты ассоциации РОСИЗОЛ, которые запустили программу проверок домов тепловизором под названием "Индекс тепла".

Тепло ли вам? - Определит Индекс

"Индекс тепла" - это социальный проект, созданный, чтобы выяснить, как хорошо многоквартирные дома сохраняют тепло и дать доступ к этим данным как можно большему числу россиян. Ведь в нашей стране с 2019 года действует Программа по улучшению качества жизни и комфорта населения с помощью повышения энергоэффективности зданий.

Это значит, что жители имеют право утеплить свой многоквартирный дом за счет средств, накопленных на счетах Фонда капремонта.

Должно хватить каждому

В 2022 году планируется отремонтировать 54 000 зданий, большая часть из них - высотные. По правилам предоставления финансовой поддержки, зафиксированных в Постановлении Правительства РФ №18 от 17.01.2017 в редакции от 11.02.2018 №108 жители любого дома могут попросить направить выделенные средства или даже предоставить их именно на повышение энергоэффективности здания. Его утепление.

Фото: Юлия Полищук

Главный критерий - работы по утеплению дома должны приводить к снижению теплопотерь на 10% и более.

Среди основных способов добиться такого результата, оператор Программы - Фонд содействия реформированию ЖКХ, называет

- утепление фасада, что позволяет снизить теплопотери на 25%

- теплоизоляция крыши - сохранит в здании 15% тепла

- а подвала - 30%.

Это значит, что каждый собственник или арендатор сможет экономить от 15 до 42 тыс. руб. за отопительный сезон, - считает Президент ассоциации РОСИЗОЛ Таисия Селедкова.

Фонд содействия реформированию ЖКХ уже принял решение о перечислении в регионы на энергоэффективный ремонт 174 млрд. руб.

Претендовать выделение финансовой поддержки по этой программе может ТСЖ любого жилого дома, который не является аварийным и оснащен приборами учета тепловой и электрической энергии.

С чего начать

Чтобы облегчить россиянам процесс диалога с ЖКХ ассоциация производителей современной минеральной изоляции РОСИЗОЛ приняла решение создать "Индекс тепла" - показатель, отражающий, сколько тепла сохраняет здание той или иной часто встречающейся серии.

Индекс базируется на тепловизионных обследованиях панельных и блочных многоквартирных домов. Мы выбрали их для исследования неслучайно. По данным Минстроя такие здания составляют около 90% жилого фонда страны, - рассказала Таисия.

Тепловизор показывает температуру при помощи цвета.

При съемке снаружи - чем теплее стена, тем больше тепла уходит на улицу. На тепловизионных снимках такие участки окрашены в красный, оранжевый или желтый цвет. И наоборот, если стена хорошо хранит тепло - в объективе тепловизора она будет зеленой или голубой. Поэтому инженеры считают тепловизионные обследования самым надежным и показательным способом определить, как хорошо дом сохраняет тепло.

Самые холодные здания

Фото: Юлия Полищук

Волонтеры РОСИЗОЛА уже приступили к обследованиям домов в 15 городах России, расположенных в разных климатических зонах. Исследования уже прошли в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Вологде, Череповце, Чебоксарах и Петрозаводске.

Города, где РОСИЗОЛ проводит тепловизионные обследования зданий для создания "Индекса тепла"

Они охватили 117 зданий 56 серий, встречающихся в этих городах чаще всего, от хрущевок и брежневок, например, 1-335 или 111-75, до кораблей и многоэтажных зданий эпохи 90х и нулевых, таких как ЛГ-600 или 137 серия. В число проверенных тепловизорами домов также вошли здания, которые прислали сами жители.

Волонтеры передали термограммы инженерам РОСИЗОЛА для анализа и выяснилось, например, что самыми холодными домами в Санкт-Петербурге являются крупнопанельная серия ЛГ-504, которая сохраняет только 29% тепла, 137 серия и корабли, которые сохраняют 30,8% и 32% тепла соответственно.

На очереди Москва, Екатеринбург, Челябинск, Архангельск, Рязань, Самара, Череповец, Чебоксары, Уфа и Тюмень.

Фото: Юлия Полищук

Мы с особым нетерпением ждем тепловизионных проверок в Москве, ведь некоторые серии жилых домов в столице насчитывают более 1000 зданий и это, в основном многоэтажки. Например, блочных брежневок П-18/12, высота которых обычно составляет 12 этажей, мы нашли 1530, - поделилась ассоциации Президент РОСИЗОЛ.

Тепловизионные обследования проводятся с наружной стороны зданий, доступ в дом волонтерам не нужен.

После окончания проверок мы выложим полученные термограммы в открытый доступ и поделимся ими с активными жителями, которые присылали свои дома на проверку, - сообщила Таисия Селедкова. - Это может помочь им инициировать общение с ЖКХ для получения утепления.

Повод для диалога

Чтобы начать такой диалог могло как можно больше людей мы объединились с одним из крупнейших в России онлайн-сервисов по продаже и аренде недвижимости Циан.

Именно на нем, в карточках домов обследованных серий, в городах, где прошли проверки, появится иконка "Индекс тепла". Она будет отражать, как хорошо дом сохраняет тепло.

Индекс будет рассчитан инженерами РОСИЗОла на основании сравнения термограмм исследуемых зданий с термограммами эталонных домов - современных построек, возведенных в соответствие с требованиями к теплоизоляции, принятыми в 2010 г.[

Если индекс будет низким, мы подскажем, как бороться с теплопотерями и куда обратиться за помощью, - рассказала Юлия Зыкова, руководитель команды "Аудитория" Циан.

Эксперты РОСИЗОЛа подготовят пошаговую инструкцию по взаимодействию с ЖКХ для активистов, чтобы помочь им получить утепление за счет средств, накопленных в Фонде капремонта.

Цифры и перспективы

С помощью теплоизоляции на основе минеральной ваты можно достичь существенного сокращения потребления энергоресурсов, в частности тепловой энергии. По результатам ряда исследований экономия может составить до 40%., - прокомментировала г-жа Селедкова. - Температура внутри квартир при этом может увеличиться на 2-4°С. Согласитесь,это заметно повысит комфорт проживания.

Например, жители панельных домов 1960-х годов постройки в Вологде, которые утеплили во время тестирования Национальной программы в 2018 г., отмечают, что в квартирах стало значительно теплее, исчезли сквозняки. А управляющие компании этих зданий отчитываются, что им удалось снизить расходы на отопление на 18%.

Собственно, технологии, повышающие энергоэффективность зданий, такие как утепление фасадов и крыш, установка индивидуальных тепловых пунктов с узлами погодного регулирования, с 2019 года лидируют в списке самых часто применяемых. По данным АРОКР (Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов) применение новейших технологий и материалов при капремонте выросло почти на 20%.

Что же мешает жителям многоквартирных домов, почему они продолжают мерзнуть, когда правительством выделяются средства? - Думаю, что просто мало кто знает о возможностях утепления зданий за счет накопленных в Фонде капремонта средств и о том, как именно получить это утепление. "Индекс тепла", который мы создаем должен решить эту проблему. Показать людям, сколько тепла уходит сквозь стены и как решить эту проблему, - утверждает Президент ассоциации РОСИЗОЛ.

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Экономика ЖКХ

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