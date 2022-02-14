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14.02.2022 10:33
Рубрика: Культура

Минкультуры приостановило обсуждение проекта по традиционным ценностям

Текст: Инга Бугулова
Минкультуры России приостанавливает общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в действующей редакции. Как поясняют в ведомстве, "это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество критических замечаний. В связи со сложившейся дискуссией вокруг этого документа очевидна необходимость поиска новых подходов к разработке Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в сообщении министерства.

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Проект прошел обсуждения на двух площадках, в том числе в Общественной палате РФ с участием семи комиссий палаты и приглашенных экспертов, депутатов, ученых, общественных деятелей. Там документ получил поддержку большинства. Однако в ходе общественного обсуждения, проходившего на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля, к документу поступило почти 1,5 тысячи отзывов. При этом "за" документ проголосовало 100760 пользователей портала, а "против" - 78928.

Напомним, проект Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в декабре прошлого года. Его разработкой занимался Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Лихачева. В тексте документа говорится, что "к числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству ‎и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь ‎и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России".

Документ вызвал неоднозначную реакцию - так, против него выступили в Союзе театральных деятелей РФ. Режиссеры, подписавшие открытое письмо, отметили, что Основы не смогут положительно повлиять на общество и заметили, что документ дублирует уже подписанный указ президента о стратегии нацбезопасности. Несогласие выразили и представители киноиндустрии.

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