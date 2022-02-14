Новости

Народную артистку Зинаиду Кириенко похоронят на Троекуровском кладбище 18:55
Минск: ЦИК аккредитовал уже свыше ста зарубежных наблюдателей 18:45
Минометчики ЮВО использовали на полигоне в Крыму разведывательно-огневой комплекс 18:41
Экипажи Т-72Б3 и специалисты РЭБ уничтожили условного противника под Оренбургом 18:24
В Госдуме проработают нормы о защите христианских ценностей 18:24
Бобслеисты Гайтюкевич и Лаптев идут третьими в двойках после второй попытки на ОИ 17:56
Песков: Путин одобрил проект ответа США, утвердит своевременно 17:48
В России возник дефицит профессиональных водителей 17:48
Власти Германии сообщили, что газохранилища в стране заполнены на 35% 17:43
Сын президента Туркмении примет участие в президентских выборах 17:34
Генерала приговорили к 4,5 года колонии по делу о махинациях в "Воентелекоме" 17:34
Испанская полиция отменит требования к минимальному росту сотрудников 17:32
На юге Киргизии ищут рабочих, которых накрыло снежной лавиной 17:28
Температура воздуха в Москве 15 февраля приблизится к рекорду 16:59
Москалькова выясняет, почему ректору "Шанинки" отказывают в более мягкой мере пресечения 16:48
Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года 16:28
Лавров: НАТО делает все, чтобы определять развитие ситуации в Европе 16:24
Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО 16:22
Лавров: принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад 16:18
Австрийские прыгуны на лыжах с трамплина победили в командном первенстве на ОИ 16:15
"Газпром" не стал бронировать на март дополнительный транзит через Украину 16:03
Лавров: США дали отрицательный ответ по предложениям РФ по безопасности 16:01
Артиллеристы Северного флота уничтожили условные танки прямой наводкой 15:52
МИД Греции сообщил о гибели двух соотечественников от рук военных Украины 15:37
Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 18:41
Рубрика: Власть

Минометчики ЮВО использовали на полигоне в Крыму разведывательно-огневой комплекс

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Минобороны РФ Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Расчеты 82-мм минометов "Поднос" и 120-мм минометов "Сани", действуя в составе разведывательно-огневого комплекса (РОК), отработали на крымском полигоне Опук поражение находящихся в укрытиях и на открытой местности огневых средств "противника". А еще артиллеристы выполнили огневые налеты по скоплениям живой силы и небронированным автомобилям неприятеля.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
На учении в Беларуси истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы

"Во взаимодействии с минометчиками в составе РОК свои задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа. - В ходе работы координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец".

Сообщается, что благодаря своевременно полученной информации, командиры минометных подразделений эффективно управляли действиями расчетов и оперативно корректировали огневые удары.

По данным пресс-службы ЮВО, использование разведывательно-огневого комплекса в ходе управления огнем минометчика позволило в три раза сократить временные показатели выполнения огневых задач.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО
МИД: РФ будет добиваться конкретной реакции от каждой страны по вопросам безопасности
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться
Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР
Генерала приговорили к 4,5 года колонии по делу о махинациях в "Воентелекоме"
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков