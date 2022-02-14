Минометчики ЮВО использовали на полигоне в Крыму разведывательно-огневой комплекс

Расчеты 82-мм минометов "Поднос" и 120-мм минометов "Сани", действуя в составе разведывательно-огневого комплекса (РОК), отработали на крымском полигоне Опук поражение находящихся в укрытиях и на открытой местности огневых средств "противника". А еще артиллеристы выполнили огневые налеты по скоплениям живой силы и небронированным автомобилям неприятеля.

"Во взаимодействии с минометчиками в составе РОК свои задачи по предназначению выполняли разведчики, связисты и расчеты беспилотных летательных аппаратов, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа. - В ходе работы координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управлении артиллерией с беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и комплексов разведки, управления и связи "Стрелец".

Сообщается, что благодаря своевременно полученной информации, командиры минометных подразделений эффективно управляли действиями расчетов и оперативно корректировали огневые удары.

По данным пресс-службы ЮВО, использование разведывательно-огневого комплекса в ходе управления огнем минометчика позволило в три раза сократить временные показатели выполнения огневых задач.