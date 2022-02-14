Минздрав Польши обнаружил два новых варианта "омикрона"

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил о выявлении в стране двух новых вариантов штамма "омикрон". "У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма "омикрон", которые наблюдаются в нашей стране ", - отметил чиновник. Краска подчеркнул, что врачи пока не могут сказать, как эти варианты "будут вести себя и какое течение болезни они дадут".

"Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни", - предупредил замминистра, призвав продолжать соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах.

По данным польского минздрава, на "омикрон" приходится 96% выявляемых случаев заражения коронавирусом.