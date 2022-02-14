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14.02.2022 11:37
Рубрика: Власть

Мишустин направил 76,5 млрд рублей на оплату больничных

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин направил 76,5 миллиарда рублей в Фонд социального страхования. Средства нужны для выплаты пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта.

"Эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших. Соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный", - подчеркнул глава правительства на последнем заседании.

Дополнительное финансирование позволит гражданам получать положенные им деньги вовремя и в полном объеме.

Мишустин: При сложном течении коронавируса больничный должен продлеваться
Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правила выдачи и оплаты больничного

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