Мишустин направил 76,5 млрд рублей на оплату больничных

Премьер-министр Михаил Мишустин направил 76,5 миллиарда рублей в Фонд социального страхования. Средства нужны для выплаты пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта.

"Эпидемиологическая ситуация непростая, много заболевших. Соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный", - подчеркнул глава правительства на последнем заседании.

Дополнительное финансирование позволит гражданам получать положенные им деньги вовремя и в полном объеме.