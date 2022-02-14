Москалькова предложила расширить полномочия омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает необходимым расширить полномочия омбудсмена. По ее мнению, он в том числе должен получить право реагировать на решения руководителей негосударственных органов.

"Требует внесения изменений федеральный конституционный закон об уполномоченных по правам человека в РФ. В концептуальном плане есть предложение распространить комплекс компетенций уполномоченного на решения руководителей негосударственных органов", - сказала Москалькова в ходе парламентских слушаний, посвященных совершенствованию законодательства в сфере защиты прав человека.

В качестве примера она привела необоснованные увольнения учителей, отметив, что уполномоченный по правам человека не может воздействовать на эти ситуации, так как по закону он может отреагировать только на решения органов государственной власти, муниципальных образований и должностных лиц.

"Директор образовательного учреждения, медицинского учреждения, тем более частного, и, конечно, вся сфера торговли - вне зоны прямого воздействия уполномоченного, - уточнила Москалькова. На нарушение прав человека в этой сфере уполномоченные сейчас реагируют через органы прокуратуры и ведомственный контроль, а напрямую не могут.

Она отметила, что предложение распространить компетенцию уполномоченного и на негосударственный сегмент было высказано сенаторами, но "оно нам импонирует".

"Во многих государствах, например, в Армении, напрямую сказано, что уполномоченный по правам человека действует в сфере контроля за негосударственным сектором по социально значимым вопросам: образование, медицина, потребительские вопросы", - подчеркнула Москалькова.