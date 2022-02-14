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Рубрика: Происшествия

Москалькова выясняет, почему ректору "Шанинки" отказывают в более мягкой мере пресечения

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова запросила документы по аресту ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева. Она намерена изучить основания для содержания его в СИЗО.

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"Я сейчас запросила процессуальные документы, чтобы поизучать и посмотреть в судебных решениях и постановлении следователя, чем мотивированы требование о продлении ему сроков содержания под стражей и невозможность заменить на другую, более мягкую меру пресечения с учетом перенесенных операций, семейного положения", - цитирует ТАСС слова Москальковой.

Она также рассказала журналистам, что на прошлой неделе встречалась с женой Зуева и его адвокатом, которые пожаловались на то, что получают отказы практически на все ходатайства, с которыми обращаются к следователю. В частности, получены отказы в звонке, в свидании с детьми и женой, в допуске нотариуса и встрече с врачами.

"Я буквально в пятницу направила повторное обращение руководителю следственного органа, чтобы он дал пояснения по этому поводу, - сказала Москалькова. - Намерена и дальше защищать права (Зуева - прим. РГ), потому что мне непонятно, почему буквально по всем ходатайствам получаются отказы".

Происшествия Правосудие Следствие Президент Уполномоченный по правам человека

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