Москалькова: Законы должны улучшать институт омбудсмена в России

У Института Уполномоченного по правам человека - юбилей: 25 лет назад в России был принят закон об омбудсмене. Посвященные этому парламентские слушания начались с Zoom-благодарности семьи Черепанниковых, которым омбудсмен Татьяна Москалькова недавно помогла вернуться домой, в Нарьян-Мар, из Казахстана. Вслед за ними Москалькову поблагодарил Олег Никитин, усилиями российского омбудсмена возвращенный на родину из американской тюрьмы.

Всего же за 25 лет работы Института Уполномоченного по правам человека только на федеральном уровне было рассмотрено более 780 тысяч обращений, принята 21 тысяча граждан, восстановлены права более 100 тысяч человек. "Институт Уполномоченного по правам человека в России состоялся", - подвела первый итог Татьяна Москалькова, подчеркнув при этом, что он, конечно, требует совершенствования, и прежде всего в законодательной сфере. Вчерашние парламентские слушания стали как раз попыткой набросать "дорожную карту" его дальнейшего развития.

Известный политик Владимир Лукин напомнил на слушаниях об авторах до сих пор действующего закона и о том, какую эволюцию проходили люди, оказавшиеся на этом посту, и наши представления о них. Татьяна Москалькова тут один из самых ярких примеров. Ее назначение встретили настороженно, все-таки генерал МВД не ассоциируется с правозащитой. Но сегодня, по словам Владимира Лукина, самые острые критики отзываются о ее работе с большим уважением. По словам главы СПЧ Валерия Фадеева, институт защиты прав человека стал частью общественного бытия. Мария Львова-Белова назвала институт уполномоченного "инстанцией последней надежды" и рассказала о создании классификатора обращений к у детскому омбудсмену.