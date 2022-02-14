На юге Киргизии ищут рабочих, которых накрыло снежной лавиной

На юге Киргизии продолжается поиск дорожных рабочих, которых накрыло снежной лавиной. Об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС) республики.

По информации пресс-службы ведомства, на автомобильной магистрали Казарман - Джалал-Абад сошла снежная лавина. Под ней остались трое работников дорожной компании, которые проводили очистку участка автотрассы от снега.

В информационном сообщении пресс-службы МЧС КР говорится, что во время схода снежной массы в сторону поселка Казарман от туннеля двигались экскаватор "Нива" и погрузчик. Лавина накрыла технику вместе водителями.

По предварительной информации среди поправших двое граждан Китайской Народной республики и один киргизстанец.

Как сообщили в МЧС КР, поисково-спасательная операция продолжается хотя и затруднена из-за начавшегося в горах снегопада.