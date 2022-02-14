На учении в Беларуси истребители Су-30СМ выполнили патрулирование границы

Экипажи истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Республики Беларусь в рамках учения "Союзная решимость-2022" отработали задачи совместного патрулирования государственной границы Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Известно, что организация такого воздушного контроля предусмотрена сценарием маневров. Это не разовое задание, и в ходе проверки сил реагирования Союзного государства экипажи наших и белорусских Су-30СМ его уже выполняли. Более того, к патрулированию границы даже привлекали российские дальние бомбардировщики Ту-22М3. В ходе 4-часового в воздушном пространстве Беларуси они решали задачи совместно с авиацией и войсками ПВО вооруженных сил республики.

Что же касается совместных действий истребителей, то помимо решения основной задачи - охраны союзных рубежей, - они преследуют, как минимум, еще одну цель. В небе российские и белорусские пилоты учатся действовать, что называется, крыло к крылу. Вместе выполняя элементы маневрирования в составе пары "ведущий-ведомый", они приобретают опыт взаимодействия.

Получили этот опыт экипажи Су-30СМ и на сей раз. Воздушное патрулирование они провели как одиночными самолетами, так и в составе пар. Причем действовали российские и белорусские летчики в сложных метеорологических условиях.

Отлично справиться с поставленными задачами экипажам, в том числе, помог тот факт, что патрулирование они выполняли на одинаковых машинах. Современные истребители Су-30СМ российского производства стоят на вооружении как в нашей армии, так и в белорусских авиачастях.