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Найден способ бесплатной добычи популярной криптовалюты

Текст:   Иван Черноусов
14.02.2022,  
19:54
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Специалист по информационной безопасности Джей Фриман сообщил о том, что нашел способ бесплатной добычи популярной криптовалюты - Эфириума. Информация об этом появилась в блоге проекта Optimism, который используется для транзакций Эфириума.

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Как сообщили разработчики, найденная специалистом уязвимость позволяла проводить транзакции в криптовалюте быстрее и дешевле. Недочет в системе позволял создавать монеты, многократно запуская код для пополнения баланса.

Фриман получил от компании награду в 2 млн долларов. Если бы специалист не поделился найденной уязвимостью с разработчиками, то злоумышленники, нашедшие этот недочет, смогли бы стать самыми богатыми людьми в мире.