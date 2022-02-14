Найден способ бесплатной добычи популярной криптовалюты

Специалист по информационной безопасности Джей Фриман сообщил о том, что нашел способ бесплатной добычи популярной криптовалюты - Эфириума. Информация об этом появилась в блоге проекта Optimism, который используется для транзакций Эфириума.

Как сообщили разработчики, найденная специалистом уязвимость позволяла проводить транзакции в криптовалюте быстрее и дешевле. Недочет в системе позволял создавать монеты, многократно запуская код для пополнения баланса.

Фриман получил от компании награду в 2 млн долларов. Если бы специалист не поделился найденной уязвимостью с разработчиками, то злоумышленники, нашедшие этот недочет, смогли бы стать самыми богатыми людьми в мире.