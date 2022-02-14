У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Названа частая ошибка при зарядке смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
14.02.2022,  
00:29

Батареи смартфоном со временем естественным образом теряют свою емкость. Однако есть несколько лайфхаков, которые позволят как можно дольше сохранить "здоровье" аккумулятора.

Как пишет The Sun со ссылкой на данные от компании Apple, важно снимать чехол со смартфона, если во время зарядки аппарат нагревается. Избыточное тепло негативно влияет на емкость аккумулятора. Например, чехлы из вспененных материалов являются сильными теплоизоляторами, в отличие от чехлов из силикона.

Xiaomi выпустила новый недорогой и мощный смартфон

"Если вы заметили, что ваше устройство нагревается во время зарядки, достаньте его из чехла", - советуют в Apple.

Также рекомендуется избегать использования в условиях экстремальных температур.

смартфоны
Фото: Activision
Инсайдер назвал дату анонса Call of Duty: Warzone 2 11.02.2022
Samsung приготовила приятный сюрприз владельцам смартфонов 09.02.2022
Смартфоны Xiaomi получают новую прошивку. Полный список моделей 08.02.2022