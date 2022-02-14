Названа частая ошибка при зарядке смартфона

Батареи смартфоном со временем естественным образом теряют свою емкость. Однако есть несколько лайфхаков, которые позволят как можно дольше сохранить "здоровье" аккумулятора.

Как пишет The Sun со ссылкой на данные от компании Apple, важно снимать чехол со смартфона, если во время зарядки аппарат нагревается. Избыточное тепло негативно влияет на емкость аккумулятора. Например, чехлы из вспененных материалов являются сильными теплоизоляторами, в отличие от чехлов из силикона.

"Если вы заметили, что ваше устройство нагревается во время зарядки, достаньте его из чехла", - советуют в Apple.

Также рекомендуется избегать использования в условиях экстремальных температур.