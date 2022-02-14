Невролог Голубинская рассказала об особенностях головной боли при "омикроне"

При заражении "омикрон"-штаммом коронавируса пациенты часто жалуются на головную боль. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог Ольга Голубинская, отметив, что голова может болеть и при заражении другими штаммами.

Она объяснила, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер, где вызывает отек, и в результате возникает гипертензионная головная боль. В отличие от мигрени головная боль при "омикроне" больше сжимает всю голову, а не одну сторону, отметила Голубинская в интервью радио Sputnik.

При такой головной боли врач порекомендовала соблюдать покой и никуда не ходить. Нужно больше пить воды, принять анальгетики и витамин C, "можно еще прохладную повязку завязать на голове".

Невролог подчеркнула: если у вас действительно коронавирус, то необходимо обратиться к врачу и лечиться соответствующим образом.