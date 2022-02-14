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14.02.2022 09:00
Рубрика: Экономика

Незаконные рубки леса пресекут из космоса

Текст: Алексей Дуэль
Следить за незаконными рубками в лесах и контролировать эмиссию парниковых газов будут с помощью спутников. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко после рабочего визита на предприятие холдинга "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос".

"Космические снимки должны формировать доказательную базу незаконной вырубки без выезда инспектора на место, - отметила Абрамченко. - Тогда контролеры смогут применять эффективные меры реагирования на незаконную рубку леса даже на отдаленных территориях". Анализ космоснимков с помощью технологий нейтронных сетей повысит скорость и точность получения информации о работе браконьеров, считает она.

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За первую половину прошлого года с нарушением законов было вырублено больше 100 тыс. кубометров древесины, подсчитали в Рослесинфорге. За тот же период объем легальной заготовки составил 105 млн кубометров.

Орбитальная группировка обеспечит лесное хозяйство актуальными данными о состоянии лесов, пока отрасли не достает половины такой информации, добавила вице-премьер. Эти данные необходимы для лесоустройства, значительная часть которого устарела, - мероприятия по многим лесничествам были проведены больше 25 лет назад. Кроме того, из космоса будут следить за пожарами, вырубками и воспроизводством лесов, объяснила Абрамченко. Уже в этом году данные электронной системы "Роскосмоса" "Цифровая земля" будут в пилотном режиме внедрены в ЛесЕГАИС, чтобы специалисты начали выявлять изменения в состоянии лесов с помощью собранной спутниками информации. Для начала опробуют такой мониторинг на Архангельской и Иркутской областях.

Еще одно направление развития космической отрасли - мониторинг парниковых газов. По данным Роскосмоса, необходимыми для этого датчиками сейчас оснащены два отечественных спутника "Метеор-М". Еще четыре таких же аппарата будут выведены на орбиту до 2025 года.

"Чтобы все задачи выполнялись качественно и в срок, российскую орбитальную группировку необходимо серьезно увеличить, - констатировал вице-премьер Юрий Борисов. - Новые космические аппараты должны базироваться на передовых отечественных достижениях в области приборостроения и микроэлектроники. Для этого на предприятиях ракетно-космической промышленности России есть необходимые технологические заделы и компетенции".

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