Норвежская авиакомпания приостанавливает полеты над Украиной

Норвежская авиакомпания "Norwegian" временно приостанавливает полеты над украинской территорией по соображениям безопасности. Об этом норвежским журналистам сообщил представитель авиаперевозчика Эсбен Туман.

Ранее сообщалось, что крупнейшие страховщики из Великобритании отправили всем собственникам самолетов официальное сообщение, что страховое покрытие на Украине воздушных судов с 14 февраля больше не будет действительно.

В субботу, 12 февраля, стало известно, что голландская авиакомпания KLM приостановила полеты на Украину, а также прекратила все полеты в украинском воздушном пространстве.