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14.02.2022,  
16:36
Текст:  Алексей Брусилов

Новый боевой модуль для БМП-1 вооружили 30-мм пушкой и гранатометом

В вооруженных силах Ирана продолжается эксплуатация более двух сотен БМП-1. Часть из этой техники была поставлена Советским Союзом еще в 70-е годы, другие образцы захвачены в ходе восьмилетней войны с саддамовским Ираком.
Фото: Tasnim News / tasnimnews.com Фото: Tasnim News / tasnimnews.com
Фото: Tasnim News / tasnimnews.com

Благодаря квалифицированной эксплуатации эти боевые машины пехоты остаются в боеспособном состоянии. В то же время местные источники неоднократно отмечали, что по своим тактико-техническим характеристикам они уже порядком устарели и давно нуждаются в модернизации.

Для этого, как сообщает иранское новостное агентство Tasnim, в исследовательском институте в Исфахане, входящим в Организацию исследования и самообеспечения Корпуса стражей исламской революции, создан новый боевой модуль.

Как отмечает военный эксперт Юрий Лямин, эта ранее нигде не демонстрировавшаяся новинка вооружена 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм и 12,7-мм пулеметами, а также 30-мм гранатометом.

На следующем этапе работ предполагается установить на нее противотанковые управляемые ракеты.

Фото: modmiliq / youtube.com
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"По всей видимости, боекомплект полностью изолирован от находящихся в бронемашине военнослужащих. Однако рабочее место наводчика расположено под самим модулем и вращается вместе с ним", - отмечает Лямин.

Ранее проводились работы по повышению возможностей БМП-2. В частности, на них стали устанавливать выпускаемые местной промышленностью клоны ПТУР "Корнет-Э".

Также проводилась доработка БТР-50ПК, который даже внешне стал сильно отличаться от базового образца.

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