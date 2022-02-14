Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что после решения Спортивного арбитражного суда по делу Камилы Валиевой в Кремле надеются на скорое вручение золотых медалей российским фигуристам, победившим на Олимпиаде в Пекине в командных соревнованиях.

"Хотя, конечно, какие-то там еще процедуры могут предстоять. Это требует активной работы со стороны наших спортивных властей. Эта работа продолжается и будет продолжаться", - подчеркнул он, отказавшись при этом комментировать последнее решение МОК не проводить церемонию.

По словам Пескова, в России рады, что Валиева сможет продолжить свое участие в индивидуальном турнире. "Мы всей страной желаем Камиле выиграть Олимпиаду, как и каждому спортсмену. Это, наверное, мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен, наверное, идет к этой своей мечте", - сказал пресс-секретарь главы государства.