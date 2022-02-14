Песков объявил о планах России на участие в Олимпиадах со своей атрибутикой

В следующих Олимпийских играх Россия примет участие уже со своим флагом и атрибутикой. Такую надежду выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По просьбе журналистов он прокомментировал слова члена МОК Ричарда Паунда, который предложил Москве взять тайм-аут на несколько Игр, чтобы разобраться с темой допинга.

"Мы считаем, что Россия выполняет все свои обязательства. Мы выступаем без флага и гимна. Это заключительная Олимпиада, когда такая практика применяется", - подчеркнул Песков. "Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный полноценный национальный режим участия", - заметил он.

"Россия всегда была ответственным членом олимпийской семьи и полностью сохраняет приверженность идеям олимпизма", - заключил пресс-секретарь президента.