Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться

Проект Основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей будет дорабатываться, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он вызвал критику со стороны многих деятелей культуры, и Министерство культуры приостановило общественное обсуждение документа.

"Мы знаем, что, действительно, отрасль, если можно это назвать отраслью, но многие деятели культуры выступили с очень серьезной обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что работа будет продолжена над документом", - заявил представитель Кремля.

По его словам, в середине марта запланировано заседание президентского совета по культуре, и на нем деятели искусства, если пожелают и посчитают целесообразным, смогут высказать свои опасения, свои идеи и конструктивные предложения непосредственно главе государства.