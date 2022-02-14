Песков отметил отсутствие прямых ответов США и НАТО по гарантиям безопасности

"Путин весьма последователен в своем подходе к нашим, хочется сказать, партнерам, но они, к сожалению, сейчас скорее оппоненты, чем партнеры", - сказал Песков​​​. "Он без обиняков прямо ставит вопросы и ожидает прямых ответов. И как в 2007 году он прямо ставил вопросы, так и в 2022 году он прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО. Прямых ответов мы не получили", - отметил он.

"Более того, мы констатируем попытку сконцентрироваться на второстепенных деталях и попытку избежать какого-либо понимания критически важных для нас проблем", - продолжил Песков. "Но, у меня нет никакого сомнения, что президент Путин будет и далее последователен в своей позиции и будет настаивать на том, чтобы те вопросы, которые для нас фактически экзистенциональные, не оставлялись без внимания и не игнорировались", - заключил он.