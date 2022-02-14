Песков: Отношения России и США "лежат на полу"

Плюс в отношениях с США - это то, что идет диалог, но в остальном можно говорить только о минусе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям", - заметил пресс-секретарь президента. "Это - плюс, потому что буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было", - добавил он.

"Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу", - оценил Песков.