Песков: Путин одобрил проект ответа США, утвердит своевременно

Президент Владимир Путин концептуально одобрил представленный министром иностранных дел Сергеем Лавровым проект ответа России на реакцию США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам", - подчеркнул представитель Кремля.

Путин утвердит документ своевременно, заявил Песков ТАСС. Президент также будет принимать решение о публикации ответа России.

Рабочая встреча между президентом и главой МИД прошла лично, но на большой дистанции. Аналогичная ситуация была и во время доклада министра обороны Сергея Шойгу. "Это связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства", - заверил Дмитрий Песков.