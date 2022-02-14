Песков: Россия не хочет затягивать диалог по гарантиям безопасности

"Президент Путин уже неоднократно говорил, что мы не готовы к переведению всего этого диалога в режим многолетних переговоров, потому что в противном случае это режим, который будет вестись параллельно конкретным действиям стран НАТО и Соединенных Штатов по вооружению Украины, по втягиванию Украины в военную инфраструктуру НАТО и по постепенному абсорбированию Украины со стороны НАТО​​​. Поэтому это не может отвечать нашим интересам", - пояснил Песков.

Это представляет угрозу для России и Москва обязана на нее реагировать и принимать меры, которые будут минимизировать риски, продолжил пресс-секретарь президента. "У меня также нет сомнений, что президент Путин будет делать то, что должно, в складывающейся ситуации", - заключил он.

Американская сторона игнорирует озабоченности России, в этом плане ситуация нерадужная, оценил Песков, добавив, что "мы все-таки надеемся". "Как люди разумные, мы готовимся к худшему, но надеемся все-таки на лучшее", - пояснил он. "Поэтому рассчитываем, что эти скудные каналы для диалога позволят нам все-таки нащупать какую-то взаимность у наших оппонентов и желание найти развязки. Причем развязки не для галочки, а развязки, которые действительно будут означать учет наших интересов", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков также заявил, что очень хотелось бы, чтобы слово "война" ушло из лексикона.