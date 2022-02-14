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14.02.2022 13:50
Рубрика: Власть

Песков: В Кремле с нетерпением ожидают президента Бразилии

Текст: Владимир Кузьмин

В Москве с нетерпением ожидают официального визита президента Бразилии Жаира Болсонару, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он запланирован на среду, 16 февраля.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Главы государств поговорят о насыщенном двустороннем сотрудничестве. "Это обсуждение потенциальных сфер, где можно дальше углублять и расширять взаимодействие", - сказал представитель Кремля. Но встреча, по его словам, также станет хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня. "Включая те темы, о которых мы сейчас говорим уже достаточно длительное время", - отметил Песков.

По итогам переговоров главы государств намерены выступить с заявлением для прессы.

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