Песков: В Кремле с нетерпением ожидают президента Бразилии

В Москве с нетерпением ожидают официального визита президента Бразилии Жаира Болсонару, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он запланирован на среду, 16 февраля.

Главы государств поговорят о насыщенном двустороннем сотрудничестве. "Это обсуждение потенциальных сфер, где можно дальше углублять и расширять взаимодействие", - сказал представитель Кремля. Но встреча, по его словам, также станет хорошей возможностью, чтобы обменяться мнениями по наиболее горячим темам, которые сейчас на мировой повестке дня. "Включая те темы, о которых мы сейчас говорим уже достаточно длительное время", - отметил Песков.

По итогам переговоров главы государств намерены выступить с заявлением для прессы.