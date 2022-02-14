Новости

Артиллеристы Северного флота уничтожили условные танки прямой наводкой 15:52
МИД Греции сообщил о гибели двух соотечественников от рук военных Украины 15:37
Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине 15:33
Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля 15:27
Несырьевой неэнергетический экспорт из России достиг исторического максимума 15:19
МИД РФ не исключает провокаций в отношении ДНР и ЛНР 14:40
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля 14:38
Песков объявил о планах России на участие в Олимпиадах со своей атрибутикой 14:34
В Ростове создали "живую картину" про освобождение города в 1943 году 14:24
Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине 14:22
Время старта мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине перенесли 14:19
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться 14:11
Назван состав сборной России на мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде в Пекине 14:08
Песков пожелал здоровья Зюганову и Жириновскому 14:07
Песков рассказал о последствиях отказа Украины от НАТО 14:05
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей 13:59
Путин выступит на коллегии МЧС 13:58
Песков назвал темы предстоящих переговоров Путина и Шольца 13:53
Белорусские ученые участвуют в создании исследовательского ядерного реактора 13:53
Песков: В Кремле с нетерпением ожидают президента Бразилии 13:50
Путин и Лукашенко выступят с заявлениями после встречи на этой неделе 13:43
МОК отменит награждение фигуристок, если Валиева попадет в тройку 13:40
Участников группировки хакеров Lurk приговорили к реальным срокам 13:39
Путин проведет встречи с Лавровым и Шойгу 13:34
Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Яков Миркин: Как же обуздать инфляцию
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 14:22
Рубрика: Власть

Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине

Текст: Кира Латухина

Идут масштабные перемещения украинских вооруженных сил в зоне на границе с самопровозглашенными республиками. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков рассказал о последствиях отказа Украины от НАТО

На брифинге Пескова попросили прокомментировать запрос Украины на встречу с Россией и странами-участницами Венского документа для прояснения ситуации с перемещением российских военных вдоль украинской границы. Он напомнил, что это происходит на территории РФ. Но при этом добавил, что "не менее масштабные перемещения Вооруженных сил Украины, различных подразделений различного характера осуществляются и в приграничной зоне на украинской территории, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик". Это приводит к существенному нагнетанию обстановки, оценил пресс-секретарь президента.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию​​​.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Обстановка на востоке Украины Отношения России и Украины

Главное сегодня

Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля
В Минздраве сообщили о состоянии госпитализированного Жириновского
Чубайс предсказал "совсем другую жизнь" при введении углеродного налога
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков