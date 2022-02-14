Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине

Идут масштабные перемещения украинских вооруженных сил в зоне на границе с самопровозглашенными республиками. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На брифинге Пескова попросили прокомментировать запрос Украины на встречу с Россией и странами-участницами Венского документа для прояснения ситуации с перемещением российских военных вдоль украинской границы. Он напомнил, что это происходит на территории РФ. Но при этом добавил, что "не менее масштабные перемещения Вооруженных сил Украины, различных подразделений различного характера осуществляются и в приграничной зоне на украинской территории, которая граничит с территорией самопровозглашенных республик". Это приводит к существенному нагнетанию обстановки, оценил пресс-секретарь президента.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, включая Россию​​​.