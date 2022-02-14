Погода в европейской России опередит климатический ход на 50 дней

Погода в европейской части России к концу недели будет опережать климатический ход на 50 дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

"С четверга наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов. Это даже будет соответствовать второй декаде апреля. Дневная температура в центре Европейской России будет доходить до +5 градусов", - сказал Вильфанд.

В начале недели, по словам синоптика, погода будет похожа на мартовскую - с ночными температурами -2…-7 градусов и дневными +1…+3​​​.

Вильфанд подчеркнул, что такая погода на 50 дней опережает климатический ход. Это связано с южными теплыми воздушными массами.

По его словам, самые большие отклонения от нормы будут в центре России, на севере и северо-западе.