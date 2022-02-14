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14.02.2022,  
10:34
Текст:  Николай Грищенко

Появились новые подробности инцидента с подлодкой ВМС США

Фото: Минобороны РФ/РИА Новости Фото: Минобороны РФ/РИА Новости
Фото: Минобороны РФ/РИА Новости

Для слежения за американской атомной подлодкой типа Virginia моряки фрегата "Маршал Шапошников" применили гидроакустическую станцию "Полином". Иностранная субмарина была идентифицирована по гидроакустическому следу и ощущала на корпусе воздействие противолодочной системы.

Как сообщает ТАСС, в ходе инцидента 12 февраля атомная подлодка США подошла к российским берегам ближе, чем 12 морских миль, тем самым нарушив в районе Курильских островов государственную границу. Целью субмарины мог стать шпионаж за проводившими учениями кораблей Тихоокеанского флота.

Обнаружив субмарину фрегат "Маршал Шапошников" задействовал установки предупредительного глубинного бомбометания и гидроакустическую станцию "Полином". Кстати, подкильная ГАС с круговым обзором позволяет обнаруживать торпеды, подводные мины и субмарины на максимальной дальности до 50 километров.

"Акустики корабля не выпускали чужую лодку из гидроакустического обеспечения и непрерывно воздействовали по ней, изучая ее тактику уклонения, пока она не оторвалась", - сообщает информационное агентство.

Фото: Максим Воркунков / Севмаш
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Военные эксперты отмечают, что субмарина должна была первой услышать российский противолодочный корабль, но допустила его приближение и не пошла немедленно на уклонение от него. Только после обнаружения подлодка использовала имитатор движения, чтобы уйти из российских территориальных вод.

Отметим, что атомные субмарины типа Virginia, водоизмещением 7800 тонн, в США считаются самыми малошумными подлодками. Скорость до 32 узлов или 59 километров в час. Экипаж 132 человека. В арсенале подлодки 12 вертикальных пусковых установок или две установки револьверного типа для крылатых ракет Tomahawk, а также четыре аппарата под противокорабельные ракеты Harpoon или торпеды Мк 48.

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