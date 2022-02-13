Найденную у Курил подлодку США обложили, как волка

- Это как если бы вы стояли в карауле и увидели нарушителя. Первый "выстрел в воздух"- передача на подлодку информации о том, что она вторглась в территориальные воды России и находится в опасном положении, - рассказал "Звезде" военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Следом российские моряки дали понять американским коллегам, что знают точное местонахождение их корабля.

- Для этого из бомбометной установки запускаются граны. Они показывают подводникам, что их обложили, собственно, красными флажками и, если те не примут какого-либо решения, следующим шагом будет прямое поражение объекта, - продолжил Литовкин.

Подлодка США не стала дожидаться следующего шага: выпустив в качестве ложной цели самоходный имитатор - так испуганный осьминог скрывается за облаком чернил, - субмарина с максимально возможной быстротой ушла в нейтральные воды.

Напомним, обнаружили нарушителя противолодочные самолеты и подлодка ТОФ, отрабатывавшие в районе Курильской гряды как раз поиск и уничтожение подлодок противника.