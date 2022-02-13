Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.02.2022,  
13:27
Текст:  Антон Валагин

Найденную у Курил подлодку США обложили, как волка

В инциденте с атомной подлодкой ВМС США у курильского острова Уруп фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" выполнил роль часового: он сообщил нарушителю, что тот обнаружен, а когда тот притворился, что не слышит, российские моряки предъявили убедительные доказательства.
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

- Это как если бы вы стояли в карауле и увидели нарушителя. Первый "выстрел в воздух"- передача на подлодку информации о том, что она вторглась в территориальные воды России и находится в опасном положении, - рассказал "Звезде" военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Фото: Максим Воркунков / Севмаш
Появилось первое видео с борта новейшей атомной подлодки "Князь Олег"

Следом российские моряки дали понять американским коллегам, что знают точное местонахождение их корабля.

- Для этого из бомбометной установки запускаются граны. Они показывают подводникам, что их обложили, собственно, красными флажками и, если те не примут какого-либо решения, следующим шагом будет прямое поражение объекта, - продолжил Литовкин.

Подлодка США не стала дожидаться следующего шага: выпустив в качестве ложной цели самоходный имитатор - так испуганный осьминог скрывается за облаком чернил, - субмарина с максимально возможной быстротой ушла в нейтральные воды.

Напомним, обнаружили нарушителя противолодочные самолеты и подлодка ТОФ, отрабатывавшие в районе Курильской гряды как раз поиск и уничтожение подлодок противника.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Корабли Черноморского флота вышли в море на учения по защите Крыма 12.02.2022
В образе врага: какие танки играют роль неприятеля в армиях мира 10.02.2022
Появилось подробное видео падения F-35 на авианосец 06.02.2022
ВМФ России
Фото: ОНФ Дагестана
В Дагестане восстановят штурмовик Героя Советского Союза Юсупа Акаева 11.02.2022
Представлен новый вариант погружающегося патрульного корабля "Страж" 09.02.2022
Моряки Северного флота в Атлантике отбили атаку "пиратов" 08.02.2022
подлодки
Фото: Aktron / Wikimedia Commons
Видео: бронированный бульдозер столкнул танк Merkava с обрыва 11.02.2022
Новая китайская подлодка попала на видео 11.02.2022
АПЛ "Красноярск" выйдет в море на испытания в июне 08.02.2022