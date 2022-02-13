Субмарину США обнаружили самолеты и подлодка ТОФ

Появились подробности субботнего инцидента с атомной подлодкой ВМС США в российских территориальных водах. Незваную гостью обнаружили противолодочные силы Тихоокеанского флота во время тренировки по поиску как раз таких объектов.

- В ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания самолеты Ил-38 и подводная лодка Тихоокеанского флота засекли у острова Уруп Курильской гряды американскую подлодку типа Virginia, шедшую в подводном положении. Ее координаты передали отряду кораблей ТОФ во главе с фрегатом "Маршал Шапошников", - рассказал ТАСС источник в военно-морской сфере.

Подлодка США имела объективные преимущества в обнаружении надводного корабля, но, по всей видимости, была застигнута врасплох, отметил собеседник агентства. Фрегат передал требование немедленно всплыть, подлодка не отреагировала. Тогда "Маршал Шапошников" применил спецсредства, после которых субмарина выпустила самоходный имитатор для отвлечения внимания и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды.

Военному атташе США в Москве вручена нота протеста в связи с инцидентом.