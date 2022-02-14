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Появился новый ролик мини-сериала "Лунный рыцарь"

Новости
    14.02.2022, 09:55
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment
Фото: youtube.com/ Marvel Entertainment

На YouTube-канале Marvel Entertainment вышел новый трейлер мини-сериала "Лунный рыцарь" (Moon Knight) от Marvel. Премьера на Disney+ запланирована на 30 марта.

Главный герой - бывший военный Марк Спектор, который страдает от психического расстройства и обнаруживает, что в нем уживается несколько личностей. А в дополнение к своим проблемам он получает от египетского бога Луны сверхспособности. Персонаж появился в 1975 году и в 1980 был продолжен линейкой комиксов.

В главной роли - Оскар Айзек ("Дюна", "Аннигиляция", "Ван Гог. На пороге вечности").

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