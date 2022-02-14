Появился новый ролик мини-сериала "Лунный рыцарь"

На YouTube-канале Marvel Entertainment вышел новый трейлер мини-сериала "Лунный рыцарь" (Moon Knight) от Marvel. Премьера на Disney+ запланирована на 30 марта.

Главный герой - бывший военный Марк Спектор, который страдает от психического расстройства и обнаруживает, что в нем уживается несколько личностей. А в дополнение к своим проблемам он получает от египетского бога Луны сверхспособности. Персонаж появился в 1975 году и в 1980 был продолжен линейкой комиксов.

В главной роли - Оскар Айзек ("Дюна", "Аннигиляция", "Ван Гог. На пороге вечности").