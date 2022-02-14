Полиция Парижа обезвредила вооруженного ножом мужчину

Сотрудники полиции столицы Франции обезвредили мужчину, вооруженного ножом. Об этом сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен.

"Человек, вооруженный ножом, угрожал полицейскому патрулю в общественном транспорте в регионе Иль-де-Франс", - написал министр на своей странице в Twitter.

Дарманен добавил, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы нейтрализовать нападавшего.

Агентство ТАСС сообщило, что инцидент произошел недалеко от Северного вокзала французской столицы. Вооруженный мужчина не нападал на прохожих.