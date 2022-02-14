Полиция Украины переходит на усиленный режим работы до 19 февраля

Руководство полиции Украины приняло решение перевести личный состав на усиленный режим работы, который будет действовать до 19 февраля по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что причиной этого стала забота о безопасности граждан страны. "Это не дополнительный повод для паники", - подчеркнули в полиции.