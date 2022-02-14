Понятное право для всех: на Distant & Digital показали первый договор в комиксах

Новости

Во вторник температура воздуха в Москве приблизится к рекорду 16:59
Москалькова выясняет, почему ректору "Шанинки" отказывают в более мягкой мере пресечения 16:48
Актер из "Тайн следствия" и "Караморы" Виталий Лобанов умер в 43 года 16:28
Лавров: НАТО делает все, чтобы определять развитие ситуации в Европе 16:24
Путин спросил Лаврова, есть ли шанс договориться с США и НАТО 16:22
Лавров: принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад 16:18
Австрийские прыгуны на лыжах с трамплина победили в командном первенстве на ОИ 16:15
"Газпром" не стал бронировать на март дополнительный транзит через Украину 16:03
Лавров: США дали отрицательный ответ по предложениям РФ по безопасности 16:01
Артиллеристы Северного флота уничтожили условные танки прямой наводкой 15:52
МИД Греции сообщил о гибели двух соотечественников от рук военных Украины 15:37
Фристайлистка Гуськова принесла Беларуси вторую медаль Олимпиады в Пекине 15:33
Упрощенный порядок установления инвалидности продлят до 1 июля 15:27
Несырьевой неэнергетический экспорт из России достиг исторического максимума 15:19
МИД РФ не исключает провокаций в отношении ДНР и ЛНР 14:40
Банк России поднял курсы евро и доллара сразу на полтора рубля 14:38
Песков объявил о планах России на участие в Олимпиадах со своей атрибутикой 14:34
В Ростове создали "живую картину" про освобождение города в 1943 году 14:24
Песков заявил о масштабном перемещении военных на Украине 14:22
Время старта мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине перенесли 14:19
Песков: Основы политики по сохранению традиционных ценностей будут дорабатываться 14:11
Назван состав сборной России на мужскую биатлонную эстафету на Олимпиаде в Пекине 14:08
Песков пожелал здоровья Зюганову и Жириновскому 14:07
Песков рассказал о последствиях отказа Украины от НАТО 14:05
Песков о вручении "золота" фигуристам: Это требует активной работы спортивных властей 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
14.02.2022 16:32
Рубрика: Власть

Понятное право для всех: на Distant & Digital показали первый договор в комиксах

7-8 февраля в Цифровом деловом пространстве состоялась Международная образовательная конференция Distant & Digital.
Фото: Герман Лепехин/ LegalPics Фото: Герман Лепехин/ LegalPics
Фото: Герман Лепехин/ LegalPics

На сессии "Экономика правовой эмпатии: как продать дизайн (не)юристам" эксперты юридической, коммуникационной и дизайн-сфер обсудили, как можно выработать понятный язык для пользователя, "подружить" многостраничные документы с визуальными элементами и упаковать legaltech-решения.

Фото: предоставлено пресс-службой Distant & Digital
Платформенный подход: LegalTeсh против Excel и рутины

Эбру Метин, CEO Legal Design Turkey, эксперт в сфере LegalTech, назвала шесть основных этапов Legal Design: discover, synthesis, build, test, evolve, monitor & evaluate, а также отметила, что все они образуют an ongoing process ("непрерывный процесс"), иными словами, все методы взаимосвязаны и цикличны. Особое внимание Эбру Метин уделила такому фактору, как социальные инновации: по ее мнению, они помогают построить человекоцентричную модель, а также воспринимать и оценивать подходы к созданию продуктов с точки зрения общества.

В сфере интеллектуальной собственности, по мнению Алины Акиншиной, CEO Online Patent, юридический дизайн продает себя сам в силу того, что сфера достаточно бюрократизированная и сложная с точки зрения административных процедур. В процессе проектирования legaltech-решений инструменты юридического дизайна могут воздействовать на общие метрики, такие как UX/UI, а также на эффективность юридических и бизнес-процессов.

Адвокат Юлия Михальчук, советник Saveliev, Batanov & Partners, рассказала об уместности и опыте применения инструментов юридического дизайна в судебной практике. По мнению Юлии, юридический дизайн ― это про упрощение и ускорение. Большие массивы текста можно иногда сжать до одной картинки, что позволит быстро понять информацию. Если юридический дизайн применять в процессуальных документах, то необходимо уметь посмотреть на документ глазами судьи.

По мнению Мирзы Чирагова, юриста LegalPics, во многих отраслях возникает понимание, что эффективная коммуникация с потребителем выгодна, в том числе и на рынке юридических услуг. Лояльность адресата документов и скорость принятия решения становятся дополнительным конкурентным преимуществом на рынке.

По мнению Ивана Парышева, CEO AstraLab, лейтмотивом сессии стала тема эмпатии: к обществу, к бизнесу, к судье. Умение поставить себя на место целевого пользователя позволяет создать удобный, приятный и понятный сервис, продукт и документ.

Фото: предоставлено пресс-службой Distant & Digital
Конференция Distant & Digital завершилась награждением лучших LegalTech-проектов России

"Юридический дизайн - это сервисный инструмент для управления коммуникацией и элемент уважения к пользователю", - подвела итог сессии Мария Дорошенко, CEO LegalPics.

На мастер-классе "Shaken not stirred: процесс создания понятного юридического продукта" команда LegalPics рассказала о процессе работы с документами от понимания потребностей целевого пользователя до юридической работы с текстом и дизайн-упаковки информации.

В числе проектов компании, которые были представлены на мастер-классе, - сервис юридической поддержки для фонда "Подари жизнь", понятный и структурированный NDA в текстовой форме и в комикс-решении, а также внутренняя инструкция для сотрудников HeadHunter. По словам представителей компании, использование инструментов Legal Design в проектах позволило сократить временные затраты юристов, облегчить восприятие сложной информации неподготовленными пользователями, а также улучшить коммуникацию за счет повышения доступности информации.

По мнению Мирзы Чирагова, на первом этапе работы с документом необходимо "пропустить его через себя", структурировать, убрать ненужные конструкции. Для восприятия и запоминания информации зачастую нужен нарратив и уместное использование элементов дизайна. Визуализация текста может помочь привлечь внимание к документу, "который не заставишь прочитать, но с которым хотелось, чтобы человек ознакомился". Это возможно, когда одна из сторон ― физическое лицо и важно донести "правила игры", например, с помощью вспомогательного информационно-разъяснительного материала. Выбор конкретного инструмента зависит от частной задачи.

Фото: Предоставлено пресс-службой Distant & Digital
Успехи и неудачи борьбы с пиратами: эксперты рассказали, как остановить нелегальное распространение контента

Соглашение о неразглашении и другие документы, разработанные командой LegalPics с использованием подхода Legal Design, доступны для скачивания на сайте.

По мнению дизайнера LegalPics Марии Меркушовой, главная цель дизайна - быстро донести смысл каждого пункта, например, с помощью иконок или маленьких иллюстраций. Когда человек видит большие массивы неструктурированного текста, повышается уровень тревожности и раздражительности, поэтому документ должен быть приятным, ненавязчивым и, можно сказать, "разбавленным".

По мнению Марии Дорошенко, сегодня меняется парадигма восприятия информации, нас окружает мир визуальных элементов.

В ближайшее время станет невозможным "писать договоры, которые не понимают, и будущее за осознанным подходом к документу".

Подробнее о создании понятных документов с использованием инструментов юридического дизайна команда LegalPics расскажет в образовательном курсе "Legal Design", который стартует 12 марта на научно-образовательной платформе Digital IP.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Власть Право