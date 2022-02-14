Правительство поддержало законопроект о сохранении права на пособие для работающих мам

С 1 июля 2022 года женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут работать и не бояться потерять право на получение ежемесячного пособия.

Правительство России согласовало проект федерального закона, предлагающего установить продолжительность неполного рабочего дня для мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком (отзыв правительства есть в распоряжении "Российской газеты").

Как пояснила "РГ" один из авторов законодательной инициативы, председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко, при анализе обращений граждан выяснился правовой пробел. Так, сейчас во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком женщины могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

"Но на практике получается, что, с одной стороны, региональные отделения Фонда социального страхования фактически лишают граждан данной меры социальной поддержки и возможности получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при установлении им работодателями неполного рабочего времени. А, с другой стороны, работодателей обвиняют в умышленном злоупотреблении своими правами, признавая сокращение рабочего времени для работников несущественными для сохранения права на получения пособия, взыскивают с них денежные средства", - говорит сенатор. Она подчеркивает: практика судебных решений показала, что отсутствует единое мнение, как рассматривать данные споры ввиду отсутствия в Трудовом кодексе РФ или ином нормативном правовом акте понятия неполного рабочего времени и порядка его сокращения для сохранения права на получение пособия с учетом времени, необходимого для осуществления должного ухода за ребенком. "Поэтому нашим законопроектом мы предлагаем часть третью статьи 256 ТК РФ дополнить нормой, что продолжительность неполного рабочего времени для сохранения права на получение пособия устанавливается федеральными законами. При этом продолжительность неполного рабочего времени, при котором сохраняется право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени", - уточнила Инна Святенко.

Сенатор надеется, что законопроект будет рассмотрен Госдумой уже в весеннюю сессию. А вступит в силу уже летом 2022 года.