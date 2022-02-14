Правительство поддержало законопроект о сохранении права на пособие для работающих мам

Новости

Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева 02:04
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину 01:21
Генетик Исаев: "Омикрон"-штамм вытеснит "дельту" из популяции 00:53
Захарова: Действия США и Британии - это классическая пропаганда войны 00:27
Захарова: Американские политики врали, врут и будут врать 13.02.2022
Пушилин: Киев наращивает свои силы и технику в Донбассе 13.02.2022
Сильное землетрясение произошло в Грузии 13.02.2022
Зампостпреда РФ при ООН Полянский оценил ситуацию вокруг Украины 13.02.2022
Более 607 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 13.02.2022
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, сколько нужно пить зимой 13.02.2022
Чумаков сообщил, что больной с "омикроном" может заразить до 16 человек 13.02.2022
Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области 13.02.2022
Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила против принятия Украины в НАТО 13.02.2022
Выдающемуся тренеру Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет 13.02.2022
Боли в костях, потеря веса и кашель названы возможными симптомами рака 13.02.2022
Генсек ОБСЕ: СММ продолжит свою работу на Украине 13.02.2022
Чумаков: 2% населения Земли вымерло бы, если бы не вакцины от ковида 13.02.2022
В Индии запретили фильм о любви мужчины-офицера и мальчика из Кашмира 13.02.2022
Детский омбудсмен в Оренбуржье допустила отстрел бродячих собак 13.02.2022
Путин поздравил тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову с юбилеем 13.02.2022
Власти Москвы проверят обоснованность повышенных начислений за ЖКУ в Коптево 13.02.2022
Госавиаслужба: Оснований для закрытия неба над Украиной нет 13.02.2022
Открывший стрельбу в квартире уральский пенсионер убил свою жену 13.02.2022
В "Слуге народа" назвали ситуацию вокруг "вторжения" РФ спецоперацией США 13.02.2022
Юрист напомнил дачникам о штрафах, актуальных для зимы 13.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
14.02.2022 01:00
Рубрика: Экономика

Правительство поддержало законопроект о сохранении права на пособие для работающих мам

Текст: Ольга Игнатова
С 1 июля 2022 года женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут работать и не бояться потерять право на получение ежемесячного пособия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правительство России согласовало проект федерального закона, предлагающего установить продолжительность неполного рабочего дня для мам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком (отзыв правительства есть в распоряжении "Российской газеты").

Фото: iStock
В ПФР напомнили о порядке оформления выплаты по беременности и родам

Как пояснила "РГ" один из авторов законодательной инициативы, председатель Комитета Совета Федерации по соцполитике Инна Святенко, при анализе обращений граждан выяснился правовой пробел. Так, сейчас во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком женщины могут работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

"Но на практике получается, что, с одной стороны, региональные отделения Фонда социального страхования фактически лишают граждан данной меры социальной поддержки и возможности получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при установлении им работодателями неполного рабочего времени. А, с другой стороны, работодателей обвиняют в умышленном злоупотреблении своими правами, признавая сокращение рабочего времени для работников несущественными для сохранения права на получения пособия, взыскивают с них денежные средства", - говорит сенатор. Она подчеркивает: практика судебных решений показала, что отсутствует единое мнение, как рассматривать данные споры ввиду отсутствия в Трудовом кодексе РФ или ином нормативном правовом акте понятия неполного рабочего времени и порядка его сокращения для сохранения права на получение пособия с учетом времени, необходимого для осуществления должного ухода за ребенком. "Поэтому нашим законопроектом мы предлагаем часть третью статьи 256 ТК РФ дополнить нормой, что продолжительность неполного рабочего времени для сохранения права на получение пособия устанавливается федеральными законами. При этом продолжительность неполного рабочего времени, при котором сохраняется право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не должна превышать 50% от нормальной продолжительности рабочего времени", - уточнила Инна Святенко.

Сенатор надеется, что законопроект будет рассмотрен Госдумой уже в весеннюю сессию. А вступит в силу уже летом 2022 года.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Законодательная власть Совет Федерации Декретные и пособия на ребенка

Главное сегодня

Шхагошев: ЕС хочет вернуться к диалогу с Россией при посредничестве Киева
Пушков назвал странным приглашение Байдена на Украину
Захарова: Американские политики врали, врут и будут врать
Зампостпреда РФ при ООН Полянский оценил ситуацию вокруг Украины
Австрия не намерена отказываться от "Северного потока-2"
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19