Правительство предлагает снизить штрафы для малого бизнеса

Как объясняют правительственные эксперты, до 96 процентов всех субъектов малого и среднего бизнеса составляют микропредприятия с максимальным доходом 120 миллионов рублей и количеством работников до 15 человек. К малым же предприятиям относятся организации с доходом 800 миллионов рублей и численностью работников до 100 человек. Их насчитывается 3,7 процента от всех субъектов малого и среднего бизнеса.

Доля юридических лиц среди микро- и малых предприятий, по подсчетам правительственных экспертов, составляет более 39 процентов. В остальных случаях бизнес ведут индивидуальные предприниматели.

"В то же время разница между размерами административных штрафов, предусмотренных санкциями статьей раздела II КоАП РФ, налагаемых на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц, достигает по их верхнему пределу в среднем 500-900 процентов", - говорится в пояснительной записке. Иными словами, при одних и тех же нарушениях и сравнимом объеме бизнеса индивидуальный предприниматель заплатит меньший штраф, чем юридическое лицо.

Как подчеркнул почетный адвокат России Никита Филиппов, предлагаемые меры направлены на снижение административного давления на бизнес. В былые годы сказали бы, что проект подготовлен "по многочисленным просьбам трудящихся". "В последние годы предприниматели России все чаще стали участвовать в различных круглых столах и форумах, направленных на обсуждение проблем, связанных с их деятельностью, в том числе, стали настаивать на обсуждении проблем административного давления на бизнес, - сказал Никита Филиппов. - Самым распространенным видом такого давления всегда являлся финансовый инструмент наказания - административный штраф, который в части некоторых статей КоАП достигает таких размеров, уплата которого ставит под сомнение факт возможного дальнейшего существования компании".

По его словам, подготовленные предложения значительно смягчают правила. Например, законопроект предлагает ввести норму, что в отношении некоммерческих организаций и субъектов малого и среднего бизнеса за правонарушение, применяется предупреждение вместо штрафа.

"Условия возможности такой замены остаются прежними - отсутствие причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствие имущественного ущерба", - говорит адвокат.

Еще одна новация: законопроект предусматривает введение в КоАП нормы, предусматривающей фактический запрет на суммирование административных штрафов при назначении административного наказания за несколько объединенных одним составом административных правонарушений, выявленных в ходе проверки.

"Предлагаемые изменения на наш взгляд носят сугубо положительный характер, - полагает Никита Филиппов. - Прежде всего, императив предупреждения вместо административного штрафа упразднит применение финансовых санкций за совершение административных правонарушений компаниями по незнанию. Фактически, заработает сама суть, цель административного наказания - превенция, то есть применение наказания в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами".

В свою очередь руководитель тюменского филиала Бюро адвокатов "Де-юре" Иван Бычков считает, что предлагаемые изменения вводят долгожданную, хоть и частичную, но градацию по масштабу бизнеса. "Это своего рода шаг навстречу искоренению несоразмерности наказания, внедрению принципа социальной справедливости, - говорит он. - Однако, даже учитывая предлагаемые изменения, проблемы у бизнеса, связанные с излишним административным давлением, остаются. Одним из самых значимых проявлений административного давления является частота проводимых контролирующими и надзорными органами проверок. Это наряду с неоправданно большим объемом запрашиваемой информацией влечет значительные временные затраты персонала компании, не связанные с ведением бизнеса, а направленные на подготовку запрошенных документов, дачу объяснений, выезды в контролирующие органы и другое".