Правительство запускает эксперимент по маркировке медизделий

С 15 февраля в России начнется эксперимент по маркировке шести видов медизделий. В перечень вошли слуховые аппараты, коронарные стенты, обеззараживатели воздуха, компьютерные томографы, ортопедическая обувь и санитарно-гигиенические изделия (подгузники, пеленки, хирургические перчатки и т.д.).

На каждый такой товар теперь должен наноситься спецкод, с помощью которого будет отслеживаться его происхождение и передвижение от производителя до потребителя. До 28 февраля 2023 года участие в эксперименте добровольное. Благодаря этому, до того как маркировка станет обязательной, производители и другие участники оборота могут ознакомиться с работой системы, определиться со способами нанесения кодов, а также с перечнем оборудования и программного обеспечения, пояснили в минпромторге.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, введение обязательной маркировки медизделий поможет освободить рынок от фальсификата (за последние два года возбуждено более 250 уголовных дел по фактам выявления поддельных медизделий). Кроме того, она повысит собираемость налогов и таможенных платежей.

Пилотный проект организует Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператор национальной системы маркировки "Честный знак". О готовности принять участие в эксперименте по маркировке медизделий уже заявили несколько компаний, рассказал "РГ" замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. "Центр развития перспективных технологий готов к началу эксперимента. Мы уже начали формировать рабочую группу из участников оборота медицинских изделий", - сказал он. Например, инициатором включения в пилотный проект обеззараживателей воздуха стал Саратовский электромеханический завод "РЭМО", свое медоборудование в российской системе маркировки опробует и американская компания Boston Scientific.

На сегодняшний день маркируются молочная продукция, минеральная вода, обувь, шубы, духи, шины, фототехника, а также лекарства и вакцины.