Производство мебели в 2021 году выросло в полтора раза

В 2021 году российские предприятия произвели значительно больше мебели, чем в 2020-м и в допандемийном 2019 году. По сравнению с докризисным годом объем производства увеличился в полтора раза - до 310 млрд рублей, сообщает Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). По сравнению с 2020 годом - на 36,5%.

Наибольший прирост показал сегмент офисной мебели: объем производства металлической мебели для офисов увеличился в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 78%, до 29 млрд рублей, деревянной - на 21%, до 20 млрд рублей. Значительно выросло производство кухонной мебели (на 30%, до 42 млрд рублей), мебели для столовых и гостиных (на 40%, до 23 млрд рублей).

Важным фактором роста спроса на отечественную мебель стали меры госрегулирования: крупнейшие госзаказчики оказались ограничены в возможностях приобретения мебели импортного производства. Доля импорта второй год подряд держится на рекордно низком для постсоветского мебельного рынка уровне и не превышает 42% от общего объема продаж. При этом оптимально, если она снизится до 30%, считают в АМДПР.

В то же время с 2019 года объем экспорта вырос с 12 до 16% от общего объема производства. Наибольшие объемы экспорта мебели в 2021 году были в Германию, США, Францию, Казахстан и Беларусь. В ближайшие 5 лет доля экспорта в общем объеме производства может вырасти до 25%, считают в ассоциации.

Еще один драйвер роста - строительный бум последних лет. Непростая для большинства покупателей жилья ситуация, связанная с ростом цен на недвижимость и одновременным сокращением реальных доходов, спровоцировала рост спроса на меблированные квартиры, или "продукт под ключ". Сейчас такую опцию предлагают покупателям почти все ведущие застройщики, отмечают в ассоциации.

Из-за подорожания сырья и комплектующих за год мебель подорожала в среднем на 11,8%.