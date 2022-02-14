Путин и Лавров обсудили переговоры с США и НАТО по вопросам безопасности

Ответ России на предложение США и НАТО по гарантиям безопасности уже готов и сформулирован на десяти страницах. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Несмотря на то, что ответ Вашингтона и Брюсселя по ключевым предложениям России неудовлетворителен, Лавров все же предложил наращивать контакты с Западом по этим вопросам.

Вчера президент России лично встретился с главой МИД Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ответ России Западу по гарантиям безопасности. Владимир Путин в начале встречи попросил главу МИД представить свои соображения по этой теме. Глава государства отметил, что речь идет о российских озабоченностях, связанных с бесконечным и опасным расширением НАТО на Восток, теперь уже и за счет бывших республик Советского Союза, включая и Украину. "Я знаю, что такой анализ проведен, вы провели работу и с коллегами из других ведомств и министерств. И конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя", - сказал Путин.

В свою очередь Лавров заявил, что ответ США на российские предложения по безопасности не может удовлетворить РФ. "Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности, - сказал он. - По этим вопросам ответ отрицательный, он нас, конечно, удовлетворить не может". При этом глава МИД добавил, что вторая часть ответа носит более конструктивный характер, в ней предусмотрены достаточно конкретные меры.

Лавров также заявил, что ответы на его послание по тематике неделимости безопасности также являются неудовлетворительными, никто из западных коллег не ответил на прямое послание министра. Оно было направлено всем западным лидерам и в нем говорилось, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО. "Получили мы две маленьких бумажки - одну от чиновника Столтенберга - генсека НАТО, вторую от чиновника Борреля - главы дипломатии европейской внешнеполитической службы, в которых сказано: Вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное - обеспечьте деэскалацию вокруг Украины", - рассказал Лавров.

При этом глава МИД отметил, что сама инициатива России по евробезопасности "встряхнула" Запад. Лавров подчеркнул, что предложения Москвы стали причиной, по которой Запад уже не сможет игнорировать предыдущие обращения РФ по данной теме. "Мы, развивая диалог по некоторым аспектам, которые имеют прикладное значение уже сегодня, с нашими западными, прежде всего американскими, коллегами, будем параллельно добиваться от них ответов на законные вопросы, которые мы поставили", - сказал он.

Ответ США на российские предложения по безопасности не может удовлетворить РФ

В свою очередь президент поинтересовался у Лаврова, есть ли вообще шанс договориться с США и НАТО по темам, которые у России вызывают озабоченность. "Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?", - спросил Путин. Глава МИД отметил, что Россия и лично президент уже неоднократно предупреждали партнеров о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. "Но все-таки, будучи главой МИД, я должен сказать, что шанс есть всегда", - подчеркнул Лавров. Он напомнил о недавних контактах президента РФ с лидерами США и Франции, предстоящей встречи с канцлером Германии. "Наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты при готовности выслушать серьезные встречные аргументы - мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они (переговоры. - Прим. "РГ"), конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать", - подчеркнул Лавров.

Путин также поинтересовался, действительно ли уже есть проект ответа на письма США и НАТО. "Он сформулирован на 10 страницах", - доложил Лавров президенту.

Тем временем

Сергей Шойгу доложил о ходе морских и наземных учений

Владимир Путин провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Президент попросил главу оборонного ведомства доложить о ходе различных учений российских вооруженных сил. Министр обороны отметил, что масштабные учения проходят и в Западном военном округе, практически на всех флотах. "В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая Восточный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот. Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время", - рассказал Шойгу. Он отметил, что по всем направлениям отрабатываются разного рода действия противника как в надводной, так и в подводной среде, океанской зонах. Шойгу также упомянул об инциденте с подлодкой, которая в районе Курильских островов зашла в российские воды. По словам министра, подлодка, скорее всего, принадлежала США. "В результате действий - почти трехчасовых - лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов - это более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России", - рассказал министр.