Путин проведет встречи с Лавровым и Шойгу

Сегодня, 14 февраля, президент проведет две встречи - с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что Владимир Путин работает в Кремле. Также в графике ряд встреч непубличного характера.

По итогам телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ближайшее время США и НАТО получат реакцию Москвы на ответ по гарантиям безопасности. На вопрос журналистов, об этом ли пойдет речь на встречах с Шойгу и Лавровым, и можно ли ожидать сегодня или завтра этой реакции, Песков предложил "не забегать вперед": "Давайте дождемся встреч и станет понятно, о чем они".