Путин выступит на коллегии МЧС

Президент России по видеосвязи выступит на расширенной коллегии МЧС. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос о том, станет ли ясно на этом мероприятии, кто будет назначен министром, Песков напомнил: "Мы никогда кадровые темы не анонсируем". "Действительно, Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии МЧС. Это произойдет в режиме видеоконференции", - уточнил он.

Телеканал "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" накануне анонсировал проведение коллегии МЧС на этой неделе.