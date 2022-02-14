Путин заслушал доклад Шойгу о ходе морских и наземных учений

Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, на которой глава оборонного ведомства рассказал об учениях, которые идут сейчас в разных регионах страны и за рубежом, с участием вооруженных сил РФ.

"Знаю, что вы готовы сегодня доложить о ходе учений, которые у нас происходят в различных акваториях Мирового океана, на Дальнем Востоке, на Юге, на Севере, в Центральном военном округе и с нашими друзьями в Белоруссии. Пожалуйста, слушаю вас", - сказал Путин, обращаясь к министру.

"Учения масштабные, учения проходят и в Западном военном округе, практически на всех флотах - это и в Баренцевом море, и в Черном море, Балтийское море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов, включая Восточный военный округ, Центральный военный округ, Северный флот", - доложил Шойгу. Он добавил, что часть этих учений завершится в ближайшее время.

Министр обороны также рассказал об инциденте "скорее всего" с американской подлодкой, которая в районе Курильских островов зашла в российские воды на 4 км с лишним. "В результате действий, почти трехчасовых, она была выдворена с водной акватории РФ", - проинформировал Сергей Шойгу.

Затем беседа продолжилась в закрытом режиме.