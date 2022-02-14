Радзиховский: Война в Европе и санкции - прямой путь к обвалу европейской экономики

Я уже сбился со счета - сколько раз писал про Украину и "войну" за последние месяцы. "Ее уже не было - и вот опять нет!" можно сказать, перефразируя Черномырдина... Но на прошедшей неделе снова торжественно объявили (Байден!), что "Россия нападет на Украину" 16 февраля. И это - не единичное заявление, а только самый заметный голос в Большом Мужском Хоре (впрочем, женщины - например, министр иностранных дел Англии - не отстают). Главная тема!

Так что "нравится, не нравится - пиши, моя красавица".

Почему "войну назначили" на наступившую неделю, тоже понятно: совпали учения ЧФ, России-Беларуси и недалеко от границы с Украиной стоит все та же крупная группировка российских войск. А в районе Донбасса собраны украинские войска. Фигуры расставлены, начнется ли игра?

Что ж - попробуем еще раз разобраться. "О если ты спокоен, не растерян, когда теряют головы вокруг...". Постараюсь следовать совету классика.

Больше всего удивляет, что без конца пугая друг друга войной, редко задают простейший вопрос. Кому и ради чего (в расчете на какой результат) это может быть нужно? Кто и зачем может начать?

Переберем варианты.

Первое. Популярная точка зрения: США "принуждают к войне" Украину. Подняли неслыханный гвалт, чтоб война воспринималась как "неотвратимая". Подталкивают Украину, обещая любую поддержку. Провоцируют Россию "на слабо", пытаясь поставить ее в положение, когда не воевать воспринималось бы как "отступить".

Звучит красиво - "их коварство"! Но версия странная. Ведь угрозы санкциями скорее могли бы остановить Россию - если предположить, как уверяют американцы, что она и правда готовится воевать. А "развод на слабо" - ну, это уж совсем какие-то подростковые, даже детсадовские игры...

Дальше. Война в центре Европы + крупные санкции - прямой путь к хаосу и обвалу европейской экономики, а далее по принципу "домино" - мировой и американской экономики. Война - это повышение цены золота, сырья, инфляция всех валют. Конечно, в разной мере: гривна просто обнулилась бы, рубль - резко упал, евро существенно обесценилось... Но "игры с нулевой суммой" не будет: доллар тоже потерял бы в покупательной способности. Между тем инфляция, как и ковид, - общемировая проблема, все страны (США, ЕС, РФ) повышают ставки, рискуя замедлить восстановление экономики, стараются любой ценой тормозить инфляцию. Война в этой ситуации - война против всех мировых валют. Плюс война - это хаос в ЕС, беженцы (опять же в условиях продолжающейся эпидемии). Нужно все это ЕС? Нужно все это странам НАТО? Нужно все это США - тем более лично непопулярному Байдену в год выборов в Конгресс (ноябрь-2022)? Хрупкое мировое равновесие мгновенно ломается - и выгодополучатели, как при большинстве Мировых Кризисов, никак не видны...

Украина. Ну, тут все совсем просто. Нападение на ДНР - российская армия вступает в дело - ВСУ разбиты. Можно спорить, где именно остановится Россия: в пределах Донбасса или глубоко внутри Украины, но в любом случае, шансов на победу или хотя бы изматывающую "ничью" у украинской армии практически нет. И Зеленский это отлично знает. Да что говорить: никакой войны нет, а паника на Украине уже такая, что президент страны вынужден все время успокаивать народ, даже прямо споря с "дядей Сэмом". Вообще, конечно, реалии постмодерна: США кричат, что Украина в смертельной опасности - Украина отвечает, что опасности сейчас не видно...

Россия. Запад прочно - и давно! - объявил ее "агрессором, преследующим Имперские Планы". Вот только что ж это за планы такие? Захватить территорию всей Украины, наступая одновременно с Востока, из Беларуси, из ДНР-ЛНР, с Черного и Азовского моря? Хорошо. Захватили Украину. И? Что дальше делать? Получить тяжелейшие санкции. Мягко говоря, никак не "улучшить отношения" с народом Украины, который в России по-прежнему называют (и считают!) не иначе как "братским". Создать "пророссийское правительство", которому надо поддерживать, помогать, просто содержать. А ведь это - не пророссийская ДНР, это - огромная страна, настроенная после поражения, парламентски выражаясь "недоброжелательно" по отношению к победителям! Братство по оружию - бывает. Братство силой оружия - какой-то оксюморон...

Война в центре Европы + крупные санкции - это прямой путь к хаосу и обвалу европейской экономики

Региональная война в пределах Донбасса. Зачем это нужно? Ну, разобьет Россия ВСУ. Ну, расширит территорию ДНР-ЛНР до административных границ этих областей. Стоит такой результат новых тяжелых санкций, предельного обострения отношений с НАТО и ЕС, весьма вероятно - разрыва отношений с Украиной и уж точно "завершения Минского процесса"? А вот вариант - разбив Украину, "принудить к исполнению Минских договоренностей" - крайне маловероятен. Запад будет в такой ситуации жестко поддерживать Украину, а у России, на самом деле, реальных "средств принуждения" не останется - ну, не захватывать же всю Украину (см. абзац выше).

Итого. Невозможно объяснить кому и зачем может быть нужна эта война. Вывод? Ее и не будет, просто политики и СМИ раскручивают уже 3 месяца спираль фейк-ньюс.

Мне так казалось и так кажется сейчас. Но слишком уж упорные идут слухи о войне, а вот отступать, поступиться амбициями, "первым моргнуть", понятно, никто не хочет. И все-таки поверить в это взаиморазрушительное - для ВСЕХ СТОРОН! - безумие я не только не хочу по чувству, но и не могу по уму.