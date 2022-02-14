Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт девяти подземных пешеходных переходов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году продолжим капитальный ремонт городских подземных переходов, запланированы работы в девяти таких сооружениях, - отметил Бирюков. - Необходимость мероприятий вызвана частичным разрушением и износом ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций".

В этих переходах заменят керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, сделают новое напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов, отремонтируют электрооборудование, водоотведение, отопление и вентиляцию. Полностью перекрывать сооружения на время капремонта не будут. Работы проведут частями, чтобы всегда оставался проход для пешеходов.