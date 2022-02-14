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14.02.2022 17:04
Рубрика: Экономика

Девять подземных пешеходных переходов капитально отремонтируют в Москве

Текст: Ирина Огилько

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут капитальный ремонт девяти подземных пешеходных переходов, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, как благоустроят Ленинский проспект

"В этом году продолжим капитальный ремонт городских подземных переходов, запланированы работы в девяти таких сооружениях, - отметил Бирюков. - Необходимость мероприятий вызвана частичным разрушением и износом ступеней лестничных сходов и напольного покрытия, неудовлетворительным состоянием инженерных коммуникаций".

В этих переходах заменят керамическую плитку стен и лестничных сходов на гранитную облицовку, сделают новое напольное покрытие, ступени и переходные площадки лестничных сходов, отремонтируют электрооборудование, водоотведение, отопление и вентиляцию. Полностью перекрывать сооружения на время капремонта не будут. Работы проведут частями, чтобы всегда оставался проход для пешеходов.

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