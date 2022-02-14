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14.02.2022 18:25
Рубрика: Культура

Фестиваль "Дикая мята" объявил имена будущих участников

Текст: Александр Алексеев
Организаторы международного open-air у деревни Бунырево Тульской области сообщили "РГ", что новыми участниками фестиваля стали группы и проекты "Космонавтов нет", 3H Company, Nikita Zabelin, "Курара", RSAC, Race To Space и другие. Все они выступят в той части "Дикой Мяты", которая получила название "VIOLET" и пройдет на фестивальном поле с 24 по 26 июня.
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

VIOLET - это та часть "Дикой мяты", которая намерена сделать акцент на электронное звучание. Причем здесь выступят и новые актуальные артисты, и те, кто создавал тренды этой музыки в 90-е, в частности - 3H Company.

Фото: Антон Стеков/ РИА Новости
В Москве пройдет фестиваль "Типа панки... и все такое!"

Уже заявлены и не нуждающиеся в рекомендациях зарубежные звезды: английский Orbital и дуэт из Израиля Infected Mushroom.

Хватает и российских знаменитостей: Дельфин, "АИГЕЛ", Федор Фомин, IOWA, "Механический Пес", Fonarev, Guru Groove Foundation и другие. По традиции споет на "Дикой мяте" ее частый гость украинец Иван Дорн, кудесник электронных ритмов, спонтанных танцев и корневого фанка со звонкой гарцующей медной группой.

Кстати

Ну, а на неделю раньше, с 17 по 19 июня, пройдет первый уик-энд фестиваля - "Дикая Мята. GREEN".

Это уже более рок-н-рольная его часть, о чем говорят и имена заявленных артистов: "Кино", The Hatters, "Тараканы!", "Нервы", Tequilajazzz, "Несчастный Случай", "Папин Олимпос", Алена Швец, "Комсомольск", "Кирпичи", "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки", Нуки, Игорь Растеряев, "Петля Пристрастия" и другие.

Между тем

Всего в этом году на фестивале будут построены пять сцен, на которых выступят более 100 солистов и групп. Некоторые приедут за символический гонорар в 1 рубль.

В регионах Культура Музыка Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Музыка с Александром Алексеевым

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