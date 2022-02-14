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14.02.2022 23:40
Рубрика: Культура

Какие артефакты скрывает Старомонетный переулок в Москве

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8681)
Больше сотни артефактов, отражающих жизнь Москвы в разные века, найдены археологами в Старомонетном переулке за два месяца. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Обычно раскопки проводятся в теплое время года, но бывают и исключения, подчеркнул он. Яркий пример - зимние работы в Старомонетном переулке. "Археологи организовали здесь тепляк, где всегда поддерживается стабильная температура не ниже десяти градусов тепла, - рассказал Емельянов. - Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов".

Фото: Олеся Курпяева
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Археологи работают на участке, граничившем с Кадашевской и Толмацкой слободами. Их населяли ремесленники, торговцы, переводчики Посольского приказа. На территории этих слобод были построены храмы, которые несколько веков притягивали жителей Москвы. С помощью обнаруженных тут находок, заметил Емельянов, можно проследить историю города и страны за последние 500 лет.

Коллекция условно делится на две группы: изразцы и предметы быта, в том числе монеты. В первой собраны разные детали украшения русских печей: лицевые изразцы, ножки, пояски и карнизы. Самый древний - обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом. Он датирован концом XV - началом XVI веков. "Сперва в Замоскворечье использовались простые, незамысловатые элементы. Спустя сто лет изменились стиль и некоторые материалы, предмет декора покрывался одноцветной глазурью, - объяснил Алексей Емельянов. - Еще через 100 лет изразцы стали разноцветными. Такой артефакт теперь тоже у нас есть".

Находки помогают проследить историю города и страны за последние 500 лет

Во второй группе - вещи, которыми пользовались москвичи в прошлом. В числе заметных находок - изготовленные в Москве красноглиняные турецкие трубки конца XVIII - начала XIX веков, импортные белоглиняные трубки XVIII века, кувшин, лампада и носик от сосуда, горшок из белой глины XVIII века. Найдена и памятная медаль с парижской выставки 1878 года. Ее привезли в Москву, скорее всего, как сувенир. Немалую часть коллекции составляют монеты с разной датировкой. Все находки сейчас изучаются. После этого предметы отправят в музейные фонды.

В регионах Культура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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