Наталья Сергунина: Московские издательства впервые представят свою продукцию за рубежом под брендом Created in Moscow

Столичные издательства впервые презентуют свою продукцию под общим брендом Created in Moscow на Болонской детской книжной ярмарке в Италии. Это одно из крупнейших отраслевых событий, на котором можно познакомиться с тенденциями рынка, а также обменяться опытом с коллегами. Подать заявку на участие в ярмарке при поддержке правительства Москвы можно будет в онлайн-формате с 16 по 22 февраля, сообщает заммэра Наталья Сергунина. Она рассказала:

"Ярмарка пройдет в Италии с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран. Москву будут представлять десять компаний, специализирующихся на литературе для детей и подростков. Они смогут презентовать свою продукцию, провести деловые встречи и в перспективе заключить экспортные контракты".

Ярмарка детской книги в Болонье собирает ведущих специалистов отрасли: иллюстраторов, графических дизайнеров, литературных агентов, авторов, переводчиков, дистрибьюторов, продавцов и представителей библиотек. Московские издательства впервые будут представлены под единым брендом Created in Moscow.

"В индустрии издательского дела столицы работают порядка 12,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей, выручка которых составляет более 216 миллиардов рублей в год. Участие в ярмарке поспособствует не только международному продвижению столичной книжной отрасли, но и увеличению объема продажи прав на издания книг", - добавил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Подать заявку на участие в Болонской детской книжной ярмарке, а также узнать о критериях отбора можно на сайте.